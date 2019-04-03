В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

«А зачем Украину поддерживать? У неё, что, брюки падают или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона», — сказал он.

Как отметил политик, возможное вмешательство НАТО в ситуацию в Чёрном море и решение министров стран альянса игнорировать российское законодательство может привести к серьёзным последствиям.

«Даже если они решат сопроводить корабли Украины, то они могут довести их только до границ территориальных вод России, которые определены международным правом. А дальше они встанут на якорь», — указал вице-спикер.

По мнению Фикса, если флот НАТО попытается что-то предпринять, то российская пограничная служба «обеспечит безопасность и неприкосновенность границ» России.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив

В Кремле оценили заявление постпреда США при НАТО.

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