Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В России выходными будут дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с праздниками и переносами выходных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля», — сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Также россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.

«Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая», — добавил он.

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году.

Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Как передавало ФАН, в Санкт-Петербурге планируют сделать официальным праздником День ветерана труда, который бы отмечался 2 мая.