Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

В Министерстве обороны России рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Как указали в ведомстве, в результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, одному из них сделали операцию.

«Четверо военнослужащих... сразу после случившегося были оперативно доставлены бригадами городской скорой медицинской помощи в клинику Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», — говорится в тексте заявления.

Подчёркивается, что врачи обследовали пострадавших и оказали им необходимую помощь.

В настоящее время угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета.

В результате произошедшего три человека получили травмы.

Впоследствии стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту ЧП.