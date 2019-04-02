Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
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- РИА Новости
Как указали в ведомстве, в результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, одному из них сделали операцию.
«Четверо военнослужащих... сразу после случившегося были оперативно доставлены бригадами городской скорой медицинской помощи в клинику Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», — говорится в тексте заявления.
Подчёркивается, что врачи обследовали пострадавших и оказали им необходимую помощь.
В настоящее время угрозы жизни пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета.
В результате произошедшего три человека получили травмы.
Впоследствии стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту ЧП.