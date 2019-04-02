Военная прокуратура начала проверку после взрыва в академии Петербурга

Короткая ссылка
Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения начала проверку после взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали курсанты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Военная прокуратура начала проверку после взрыва в академии Петербурга
  • © Виктория Уздина
  • РИА Новости

«Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета. В результате взрыва три человека получили травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить