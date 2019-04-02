Военная прокуратура начала проверку после взрыва в академии Петербурга

Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения начала проверку после взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали курсанты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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РИА Новости

«Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Ранее в Минобороны России заявили, что в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета. В результате взрыва три человека получили травмы.