СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а» , «е» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в служебном помещении академии произошёл взрыв неустановленного предмета, в результате чего пострадали четверо военных.

Им оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее военная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Как заявляли в Минобороны, произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета

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