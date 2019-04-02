СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.

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РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а» , «е» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении. Как отмечается, в служебном помещении академии произошёл взрыв неустановленного предмета, в результате чего пострадали четверо военных. Им оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает. Ранее военная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Как заявляли в Минобороны, произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета.