Назван самый распространённый кроссовер на вторичном рынке Москвы

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По данным аналитического агентства «Автостат», наиболее распространённым подержанным кроссовером в Москве стал автомобиль Nissan X-Trail. Об этом пишет газета «Известия».
Назван самый распространённый кроссовер на вторичном рынке Москвы
  • Reuters

По результатам первых двух месяцев текущего года объём кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке в российской столице составил 11,9 тыс. единиц. Это на 3% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что показатель модели Nissan X-Trail за указанный период составил 410 экземпляров. На втором месте BMW X5 — 342 автомобиля, а на третьем Nissan Qashqai (333 единицы).

Также в десятку вошли Volkswagen Tiguan, Kia Sorento, Toyota RAV4, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Volvo XC90 и Mitsubishi Outlander.

Ранее Inforeactor сообщал о самых популярных подержанных автомобилях в городах-миллионниках России в январе — феврале 2019 года.

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