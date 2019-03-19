Названы самые популярные подержанные автомобили в городах-миллионниках России

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Стали известны самые популярные подержанные автомобили в городах-миллионниках России в январе — феврале 2019 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Названы самые популярные подержанные автомобили в городах-миллионниках России
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В Волгограде лидирует Lada 2114, в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Воронеже и Челябинске — Ford Focus.

В Омске, Новосибирске и Красноярске на первом месте оказалась Toyota Corolla.

На вторичном рынке в Казани и Нижнем Новгороде популярностью пользуется Kia Rio, в Уфе — Daewoo Nexia, в Самаре — Lada Priora, в Краснодаре — Opel Astra, в Ростове-на-Дону — Hyundai Accent.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что эксперты назвали количество электрокаров в России.

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