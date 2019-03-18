Эксперты назвали количество электрокаров в России
- Reuters
По состоянию на начало 2019 года в стране насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Это 0,01% от всего отечественного автопарка.
Из них 80% приходится на Nissan Leaf (2,8 тыс.).
Второе место занимает Mitsubishi i-MiEV (295), третье и четвёртое делят машины Tesla — Model S (211) и Model X (108).
Первая строчка среди российских регионов у Приморского края, где зарегистрировано 735 электромобилей.
Ранее Inforeactor назвало топ-10 автомобилей по объёму импорта в Россию.