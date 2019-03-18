Эксперты назвали количество электрокаров в России

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Стало известно количество электрокаров в России, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали количество электрокаров в России
  • Reuters

По состоянию на начало 2019 года в стране насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Это 0,01% от всего отечественного автопарка.

Из них 80% приходится на Nissan Leaf (2,8 тыс.).

Второе место занимает Mitsubishi i-MiEV (295), третье и четвёртое делят машины Tesla — Model S (211) и Model X (108).

Первая строчка среди российских регионов у Приморского края, где зарегистрировано 735 электромобилей.

Ранее Inforeactor назвало топ-10 автомобилей по объёму импорта в Россию.

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