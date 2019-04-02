Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений с учётом приговора Суздальского суда в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса», — сказал судья.

Агентство уточняет, что дело было возбуждено и расследовалось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Также сотрудниками ведомства проводилось оперативное сопровождение всех этапов расследования.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о содействии террористической деятельности, а также о нападении на инспектора.

19 марта жителя Камчатки приговорили к 10 годам колонии за попытку вступить в ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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