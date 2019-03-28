В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о содействии террористической деятельности, а также о нападении на инспектора. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.

В 2016 году мужчина был осуждён за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. Находясь в колонии, он склонял трёх человек после отбытия наказания вступить в ряды «Исламского государства»*.

Кроме того, в апреле 2018 года подсудимый выплеснул кипяток в инспектора режима, в результате тот получил ожоги первой и второй степени.

Мужчине назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Елизово к 10 годам лишения свободы за попытку вступить в террористическую организацию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.