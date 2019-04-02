СМИ назвали возможную причину крушения самолёта совладелицы S7

Эксперты считают ошибку пилота наиболее вероятной версией катастрофы самолёта Epic LT в Германии, в результате которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, в день крушения бизнесвумен предпочла одномоторный Epic-LT более привычному для неё двухмоторному Gulfstream G550, поскольку тот не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах.

По данным газеты, около 15:30 пилот Андрей Дикун получил разрешение на посадку, после чего уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и переходе на визуальный полет.

Через восемь минут после выхода на связь Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта, говорится в материале. После падения воздушное судно сразу загорелось.

Специалисты предполагают, что во время посадки Дикун снизил скорость до критической величины и допустил сваливание машины в плоский штопор, потеряв в этот момент контроль над машиной.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели совладелицы S7.

Останки погибших при крушении доставлены во Франкфурт.