СМИ назвали возможную причину крушения самолёта совладелицы S7

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Эксперты считают ошибку пилота наиболее вероятной версией катастрофы самолёта Epic LT в Германии, в результате которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
СМИ назвали возможную причину крушения самолёта совладелицы S7
  • Reuters

Как отмечается, в день крушения бизнесвумен предпочла одномоторный Epic-LT более привычному для неё двухмоторному Gulfstream G550, поскольку тот не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах.

По данным газеты, около 15:30 пилот Андрей Дикун получил разрешение на посадку, после чего уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и переходе на визуальный полет. 

Через восемь минут после выхода на связь Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта, говорится в материале. После падения воздушное судно сразу загорелось.

Специалисты предполагают, что во время посадки Дикун снизил скорость до критической величины и допустил сваливание машины в плоский штопор, потеряв в этот момент контроль над машиной.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели совладелицы S7.

Останки погибших при крушении доставлены во Франкфурт

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