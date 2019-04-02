СМИ назвали возможную причину крушения самолёта совладелицы S7
- Reuters
Как отмечается, в день крушения бизнесвумен предпочла одномоторный Epic-LT более привычному для неё двухмоторному Gulfstream G550, поскольку тот не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах.
По данным газеты, около 15:30 пилот Андрей Дикун получил разрешение на посадку, после чего уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и переходе на визуальный полет.
Через восемь минут после выхода на связь Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта, говорится в материале. После падения воздушное судно сразу загорелось.
Специалисты предполагают, что во время посадки Дикун снизил скорость до критической величины и допустил сваливание машины в плоский штопор, потеряв в этот момент контроль над машиной.
Ранее СК возбудил дело по факту гибели совладелицы S7.
Останки погибших при крушении доставлены во Франкфурт.