Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсанта» на Урале отпущен под подписку
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«У него уже подписка о невыезде, так как преступление не тяжкое (средней тяжести)», — сказали агентству.
По версии следствия, подозреваемый проник в офис газеты в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб от его действий оценивается как минимум в 70 тыс. рублей.
Полиция считает, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью редакции.
Ранее URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту происшествия.