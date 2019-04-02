Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсанта» на Урале отпущен под подписку

Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана для подозреваемого в погроме в редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Свердловской области.

«У него уже подписка о невыезде, так как преступление не тяжкое (средней тяжести)», — сказали агентству.

По версии следствия, подозреваемый проник в офис газеты в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб от его действий оценивается как минимум в 70 тыс. рублей.

Полиция считает, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью редакции.

Ранее URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту происшествия.