Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсанта» на Урале отпущен под подписку

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Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана для подозреваемого в погроме в редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Свердловской области.
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсанта» на Урале отпущен под подписку
  • © СУ СКР по Свердловской области

«У него уже подписка о невыезде, так как преступление не тяжкое (средней тяжести)», — сказали агентству.

По версии следствия, подозреваемый проник в офис газеты в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб от его действий оценивается как минимум в 70 тыс. рублей.

Полиция считает, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью редакции.

Ранее URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту происшествия.

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