Следователи начали проверку по факту погрома в офисе газеты «Коммерсантъ-Урал»
- РИА Новости
«Рассматривается несколько версий инцидента, в том числе и возможное наличие признаков статьи УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». На место происшествия выезжали следственная группа СК и полицейские», — сообщил он.
Об инциденте стало известно утром 1 апреля.
Отмечается, что неизвестные проникли в офис газеты и устроили там погром.
Кроме того, в здании была обнаружена записка с угрозой в адрес генерального директора издания «Коммерсантъ-Урал», из кабинета главного редактора похищены жёсткие диски.
В октябре 2018 года сотрудники правоохранительных органов Москвы провели проверку поступившей информации о привезённых к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке клетках с животными.