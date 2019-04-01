Следователи начали проверку по факту погрома в офисе газеты «Коммерсантъ-Урал»

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга в беседе с URA.RU рассказал о ходе проверки по факту погрома в редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге.

«Рассматривается несколько версий инцидента, в том числе и возможное наличие признаков статьи УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». На место происшествия выезжали следственная группа СК и полицейские», — сообщил он.

Об инциденте стало известно утром 1 апреля.

Отмечается, что неизвестные проникли в офис газеты и устроили там погром.

Кроме того, в здании была обнаружена записка с угрозой в адрес генерального директора издания «Коммерсантъ-Урал», из кабинета главного редактора похищены жёсткие диски.

В октябре 2018 года сотрудники правоохранительных органов Москвы провели проверку поступившей информации о привезённых к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке клетках с животными.