Полиция проверяет сообщения о привезённых к редакции «Новой газеты» клетках с овцами
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«В полицию поступило сообщение о том, что к редакции одного из изданий привезли три клетки с девятью животными, которые выгрузили и оставили около входа в здание», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.
По факту ЧП проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.
Отмечается, что на овцах надеты синие жилетки с надписью: «Пресса».
19 октября сообщалось, что полицейские начали доследственную проверку в связи с поступившими угрозами в адрес представителей «Новой газеты».
Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина, в которой находилась голова животного.