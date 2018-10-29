Полиция проверяет сообщения о привезённых к редакции «Новой газеты» клетках с овцами

Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют поступившую информацию о привезённых к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке клетках с животными.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В полицию поступило сообщение о том, что к редакции одного из изданий привезли три клетки с девятью животными, которые выгрузили и оставили около входа в здание», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По факту ЧП проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

Отмечается, что на овцах надеты синие жилетки с надписью: «Пресса».

19 октября сообщалось, что полицейские начали доследственную проверку в связи с поступившими угрозами в адрес представителей «Новой газеты».

Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина, в которой находилась голова животного.