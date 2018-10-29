Полиция проверяет сообщения о привезённых к редакции «Новой газеты» клетках с овцами

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют поступившую информацию о привезённых к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке клетках с животными.
Полиция проверяет сообщения о привезённых к редакции «Новой газеты» клетках с овцами
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«В полицию поступило сообщение о том, что к редакции одного из изданий привезли три клетки с девятью животными, которые выгрузили и оставили около входа в здание», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По факту ЧП проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

Отмечается, что на овцах надеты синие жилетки с надписью: «Пресса».

19 октября сообщалось, что полицейские начали доследственную проверку в связи с поступившими угрозами в адрес представителей «Новой газеты».

Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина, в которой находилась голова животного.

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