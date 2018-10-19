МВД организовало проверку из-за угроз в адрес «Новой газеты»

Полицейские начали доследственную проверку в связи с поступившими угрозами в адрес сотрудников «Новой газеты». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина, в которой находилась голова животного.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Как заявил источник в правоохранительных органах, речь идёт о здании «Новой газеты».

В октябре 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля журналистки Юлии Латыниной.