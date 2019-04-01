Задержан подозреваемый в погроме офиса «Коммерсантъ» на Урале

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в погроме и хищении жёстких дисков из редакции газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге.
Задержан подозреваемый в погроме офиса «Коммерсантъ» на Урале
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на СК России по Свердловской области, инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистов.

«Установлен местный житель, подозреваемый в умышленном причинении имущественного ущерба офисному помещению регионального представительства одного из федеральных СМИ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о безработном местном жителе 1973 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Ранее URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту погрома в офисе газеты «Коммерсантъ-Урал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить