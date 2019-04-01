Задержан подозреваемый в погроме офиса «Коммерсантъ» на Урале

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в погроме и хищении жёстких дисков из редакции газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на СК России по Свердловской области, инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистов.

«Установлен местный житель, подозреваемый в умышленном причинении имущественного ущерба офисному помещению регионального представительства одного из федеральных СМИ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о безработном местном жителе 1973 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Ранее URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту погрома в офисе газеты «Коммерсантъ-Урал».