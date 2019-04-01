Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

«Класс, расту», — прокомментировал Соловьёв своё положение в новом рейтинге.

Во втором рейтинге Соловьёв оказался на четвёртой строчке, при этом в прошлый раз он был пятым.

«Я к народу отношусь с любовью, и народ платит мне тоже любовью... Хожу по улицам, раздаю автографы, фотографируюсь, народ любит. И им желаю такой же любви», — добавил журналист.

Ранее RT опубликовал второй выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.