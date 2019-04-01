Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
- РИА Новости
«Класс, расту», — прокомментировал Соловьёв своё положение в новом рейтинге.
Во втором рейтинге Соловьёв оказался на четвёртой строчке, при этом в прошлый раз он был пятым.
«Я к народу отношусь с любовью, и народ платит мне тоже любовью... Хожу по улицам, раздаю автографы, фотографируюсь, народ любит. И им желаю такой же любви», — добавил журналист.
Ранее RT опубликовал второй выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.