По факту ДТП с пятью погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело

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По факту дорожно-транспортного происшествия в Тульской области, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, информирует прокуратура региона.
По факту ДТП с пятью погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
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«Следственным отделом ОМВД по Новомосковску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Тульской области в ночь на 1 апреля автомобиль Ford Mondeo съехал в кювет и врезался в дерево, погибли пять человек.

Также URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.

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