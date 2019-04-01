По факту ДТП с пятью погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
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«Следственным отделом ОМВД по Новомосковску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Тульской области в ночь на 1 апреля автомобиль Ford Mondeo съехал в кювет и врезался в дерево, погибли пять человек.
Также URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.