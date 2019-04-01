В результате ДТП под Ярославлем погибли три человека
- РИА Новости
- © Кирилл Шипицин
Отмечается, что инцидент произошёл в Ростовском районе на трассе М8.
По данным полиции, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с Renault Duster.
«Водитель и пассажиры Lada скончались на месте, в иномарке погиб пассажир. Водитель Renault Duster, житель Костромской области, госпитализирован — обширные политравмы», — пояснила собеседница агентства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, уточняются личности погибших.
Ранее URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.