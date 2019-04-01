В результате ДТП под Ярославлем погибли три человека

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В результате ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Renault Duster в Ярославской области погибли три человека, ещё один получил травмы, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по региону.
В результате ДТП под Ярославлем погибли три человека
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

Отмечается, что инцидент произошёл в Ростовском районе на трассе М8.

По данным полиции, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с Renault Duster.

«Водитель и пассажиры Lada скончались на месте, в иномарке погиб пассажир. Водитель Renault Duster, житель Костромской области, госпитализирован — обширные политравмы», — пояснила собеседница агентства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего,  уточняются личности погибших. 

Ранее URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.

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