В результате ДТП под Ярославлем погибли три человека

В результате ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Renault Duster в Ярославской области погибли три человека, ещё один получил травмы, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

РИА Новости

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Отмечается, что инцидент произошёл в Ростовском районе на трассе М8. По данным полиции, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с Renault Duster. «Водитель и пассажиры Lada скончались на месте, в иномарке погиб пассажир. Водитель Renault Duster, житель Костромской области, госпитализирован — обширные политравмы», — пояснила собеседница агентства. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, уточняются личности погибших. Ранее URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.