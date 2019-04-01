Суд рассмотрит жалобу на арест Ишаева 8 апреля

Московский городской суд 8 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда столицы.

«Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката в защиту интересов обвиняемого Ишаева на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 15:30 мск 8 апреля», — уточнил собеседник агентства.

28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до конца мая.

Отмечалось, что российский лидер Владимир Путин проинформирован о произошедшем.

Подробнее о ситуации — в материале RT.