Суд рассмотрит жалобу на арест Ишаева 8 апреля

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Московский городской суд 8 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Суд рассмотрит жалобу на арест Ишаева 8 апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда столицы.

«Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката в защиту интересов обвиняемого Ишаева на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 15:30 мск 8 апреля», — уточнил собеседник агентства.

28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до конца мая.

Отмечалось, что российский лидер Владимир Путин проинформирован о произошедшем.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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