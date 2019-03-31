Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках
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В частности, публикации появились на сайтах газет The Sun и Daily Mail.
Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя.
«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей.
Другой признался, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.
Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.
Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в сети похожие снимки, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.