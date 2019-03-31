Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

Ряд британских изданий написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

В частности, публикации появились на сайтах газет The Sun и Daily Mail.

Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей.

Другой признался, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.

Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.

Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в сети похожие снимки, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.