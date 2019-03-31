В Москве более 2 тысяч зданий погасили свет в «Час Земли»
«В Москве в этом году на час отключают архитектурную подсветку почти 2180 зданий, присоединятся к акции строения на улицах Новый Арбат и Тверская, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая парк «Зарядье»», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что в столице на час погасла подсветка храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, а также здания международного информационного агентства «Россия сегодня».
Кроме того, в этом году свет выключили и на орбите в модулях российского сегмента МКС.
Ранее портал InKazan со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) передавал, что возросло число знающих о проекте россиян.