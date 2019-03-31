В Москве более 2 тысяч зданий погасили свет в «Час Земли»

В Москве более 2 тысяч зданий, включая Кремль и Красную площадь, погасили свет во время экологической акции «Час Земли». Об этом сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

«В Москве в этом году на час отключают архитектурную подсветку почти 2180 зданий, присоединятся к акции строения на улицах Новый Арбат и Тверская, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая парк «Зарядье»», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что в столице на час погасла подсветка храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, а также здания международного информационного агентства «Россия сегодня».

Кроме того, в этом году свет выключили и на орбите в модулях российского сегмента МКС.

Ранее портал InKazan со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) передавал, что возросло число знающих о проекте россиян.