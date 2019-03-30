Кремль, Большой театр и Останкинская башня без подсветки: в Москве проходит «Час Земли»

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RT
Москва участвует в «Часе Земли» — ежегодной международной акции, которая призвана сформировать ответственное отношение к окружающей среде. В столице погаснет подсветка знаковых архитектурных сооружений, в том числе Кремля, Останкинской башни, Дома правительства, здания Госдумы, стадиона «Лужники». RT ведёт прямую трансляцию.
Кремль, Большой театр и Останкинская башня без подсветки: в Москве проходит «Час Земли»
  • © РИА Новости

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