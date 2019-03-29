Россияне рассказали о своём отношении к акции «Час Земли»

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Россияне рассказали о своём отношении к международной экологической акции «Час Земли», сообщает InKazan со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне рассказали о своём отношении к акции «Час Земли»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Число респондентов, знающих о проекте, увеличилось с 36% в 2013-м до 56% в 2019 году.

У 23% опрошенных уже имеется опыт участия в акции: 10% поддержали её один раз, 9% — два-три раза, ещё 4% делают это регулярно.

Треть россиян слышали о «Часе Земли», но никогда не участвовали в акции. По словам 44% респондентов, они впервые услышали о проекте в ходе опроса.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар присоединится к акции «Час Земли».

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