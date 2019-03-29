Россияне рассказали о своём отношении к акции «Час Земли»
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- РИА Новости
Число респондентов, знающих о проекте, увеличилось с 36% в 2013-м до 56% в 2019 году.
У 23% опрошенных уже имеется опыт участия в акции: 10% поддержали её один раз, 9% — два-три раза, ещё 4% делают это регулярно.
Треть россиян слышали о «Часе Земли», но никогда не участвовали в акции. По словам 44% респондентов, они впервые услышали о проекте в ходе опроса.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар присоединится к акции «Час Земли».