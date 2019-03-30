В России могут усовершенствовать систему госзакупок

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Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о государственных закупках, которые позволят упростить конкурсную процедуру для культурных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости.
В России могут усовершенствовать систему госзакупок
  • РИА Новости

«В весеннюю сессию будут рассмотрены изменения, подготовленные правительством совместно с Госдумой и совершенствующие всю сферу госзакупок», — заявила советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Отмечается, что этим вопросом занимается рабочая группа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

По словам Кашеваровой, в новом законопроекте планируется учесть «специфику деятельности творческих организаций и творческих работников» и сократить количество конкурсных мероприятий.

В октябре правительство России внесло в Госдуму проект об ужесточении ответственности за нарушения в сфере гособоронзаказа.

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