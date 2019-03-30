Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
  • Салон самолёта Ту-204-300 / © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что один из пользователей, комментируя фотографии салона лайнера, которые опубликовал на своей странице в Twitter Рогозин, задал вопрос: «А почему внутри такое убожество?»

«Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — написал в ответ глава госкорпорации на украинском языке.

В свою очередь, тот же пользователь указал, что он «гражданин и патриот России», однако всё равно испытывает чувство стыда из-за того, что современный салон российского самолёта «хуже дешёвой иномарки 90-х годов».

Ранее Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.

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