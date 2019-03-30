Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Отмечается, что один из пользователей, комментируя фотографии салона лайнера, которые опубликовал на своей странице в Twitter Рогозин, задал вопрос: «А почему внутри такое убожество?»

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.

«Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — написал в ответ глава госкорпорации на украинском языке.

Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.

В свою очередь, тот же пользователь указал, что он «гражданин и патриот России», однако всё равно испытывает чувство стыда из-за того, что современный салон российского самолёта «хуже дешёвой иномарки 90-х годов».

Ранее Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.