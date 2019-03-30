Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В
  • © Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК»

«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.

Рогозин также опубликовал кадры, на которых люди встречают лётчиков и поздравляют их с успешным проведением испытаний.

Ранее самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить