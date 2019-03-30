Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.

«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.

Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

Рогозин также опубликовал кадры, на которых люди встречают лётчиков и поздравляют их с успешным проведением испытаний.

Ранее самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт.