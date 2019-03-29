В Новосибирске завели дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку

В Новосибирске завели уголовное дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку, сообщает портал «ВашГород.ру».

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Инцидент произошёл 28 марта на улице Маяковского. Пострадавшая госпитализирована.

«Следователями произведены допросы всех сотрудников управляющей компании, назначены необходимые экспертизы, изъята соответствующая договорная, уставная и бухгалтерская документация в управляющей компании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного СУ СК России.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело против мастера управляющей компании из Лангепаса, по предполагаемой вине которого 37-летний мужчина получил травму из-за сошедшего с крыши снега.