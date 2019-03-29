В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей

В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.

Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на площадке Петербургского образовательного форума.

По его словам, одна из основных задач городской администрации — создание комфортной среды для образования.

«Мы будем готовы поделиться наработками со всеми регионами. Также прорабатываются дополнительные меры поддержки молодых учителей», — отметил Беглов.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Петербургском международном образовательном форуме примут участие более 20 тыс. человек.