В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей

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В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на площадке Петербургского образовательного форума.

По его словам, одна из основных задач городской администрации — создание комфортной среды для образования.

«Мы будем готовы поделиться наработками со всеми регионами. Также прорабатываются дополнительные меры поддержки молодых учителей», — отметил Беглов.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Петербургском международном образовательном форуме примут участие более 20 тыс. человек.

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