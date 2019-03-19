В Петербургском образовательном форуме примут участие более 20 тысяч человек

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В Петербургском международном образовательном форуме примут участие более 20 тыс. человек, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
В Петербургском образовательном форуме примут участие более 20 тысяч человек
  • РИА Новости

Форум будет проходить с 25 по 29 марта. Запланировано более 200 мероприятий.

Центральное событие — пленарное заседание «Современное образование: код эпохи» с участием министра просвещения России Ольги Васильевой, членов петербургского правительства, известных педагогов и учёных.

На форуме ожидаются делегации из Японии, Израиля, Сербии, Вьетнама, Индонезии, Австрии, Германии, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Финляндии, Швейцарии.

Ранее телеканал «360» сообщал о втором этапе регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Московской области.

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