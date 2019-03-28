В Москве рассказали о ходе строительства путепровода через МЦК на юго-востоке столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства путепровода в районе станции «Андроновка» Московского центрального кольца на юго-востоке столицы.

Как сообщает «Вечерняя Москва», общая строительная готовность оценивается в 35%. Путепровод должен быть построен до конца года.

Также запланировано обустройство прилегающих улиц.

«В будущем этот объект станет элементом дорожной сети, прилегающей к Юго-Восточной хорде, которая пройдёт по эстакаде третьим уровнем над путепроводом через Московское центральное кольцо», — заявил Собянин.

По его словам, будет организован транспортный узел.

Ранее, как передавала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.