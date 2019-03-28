Разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), разработчик ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2» Виктор Елецкий в интервью газете «Известия» назвал своих основных конкурентов.

По словам Елецкого, основными конкурентами российских инженеров являются французы.

«Французы. У американцев ничего подобного близко нет. У французских инженеров есть схожие разработки, но они пока находятся на стадии испытаний», — уточнил он, говоря о зенитном ракетном комплексе «Тор-М2».

Кроме того, разработчик рассказал об особенностях ракеты 9М338.

«Дальность её полёта позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели», — заключил он.

Ранее Елецкий рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.