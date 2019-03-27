Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о кораблях и судах новых проектов для ВМФ

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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Военно-морской флот до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы.
Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о кораблях и судах новых проектов для ВМФ
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что флот, который нам достался от СССР, может совершать не весь максимум действий. А нам нужен флот, который способен выполнять все типы морских операций. И вот для этого происходит модернизация», — заявил эксперт.

Как отметил Матвийчук, российский флот устремлён в будущее. Кроме того, по его мнению, усиления ВМФ будет достаточно для обороны морских просторов России.

Ранее сообщалось, что в этом году на вооружение ВМФ должно поступить 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал испытания подводного ракетоносца типа «Борей».

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