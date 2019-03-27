В Ставропольском крае задержан планировавший теракт сторонник ИГ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ставропольском крае уроженца Дагестана, подозреваемого в связи с группировкой «Исламское государство»* и подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС.
В Ставропольском крае задержан планировавший теракт сторонник ИГ
  • РИА Новости

«Взяли человека, который присягнул ИГ* и планировал совершить теракты. Возбуждено дело», — сообщил агентству представитель регионального управления ФСБ.

Уточняется, что задержание произошло около двух недель назад.

В середине марта в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации в Ставрополье двух сторонников ИГ, планировавших теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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