В Ставропольском крае задержан планировавший теракт сторонник ИГ
- РИА Новости
«Взяли человека, который присягнул ИГ* и планировал совершить теракты. Возбуждено дело», — сообщил агентству представитель регионального управления ФСБ.
Уточняется, что задержание произошло около двух недель назад.
В середине марта в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации в Ставрополье двух сторонников ИГ, планировавших теракт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.