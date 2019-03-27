В Ставропольском крае задержан планировавший теракт сторонник ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ставропольском крае уроженца Дагестана, подозреваемого в связи с группировкой «Исламское государство»* и подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости

«Взяли человека, который присягнул ИГ* и планировал совершить теракты. Возбуждено дело», — сообщил агентству представитель регионального управления ФСБ. Уточняется, что задержание произошло около двух недель назад. В середине марта в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации в Ставрополье двух сторонников ИГ, планировавших теракт. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.