Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

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Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.
Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым
  • ©sledcom.ru

На кадрах экс-министр находится в здании СК.

Ранее сообщалось, что Абызов дал показания, но не признал вину. 

26 марта ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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