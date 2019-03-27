Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.

На кадрах экс-министр находится в здании СК.

Ранее сообщалось, что Абызов дал показания, но не признал вину.

26 марта ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.