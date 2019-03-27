В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.

Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) депутат направил министру просвещения Ольге Васильевой.

В нём парламентарий отметил, что школьное питание часто вызывает массу претензий как у родителей, так и у самих детей. При худшем сценарии некачественное или неполноценное питание может привести к отравлению детей и другим возможным проблемам с их здоровьем, отметил депутат.

В этой связи предлагается создать специальное ведомство — Школпитнадзор, подведомственный Министерству просвещения.

«Представители Школпитнадзора смогут проводить без предварительных разрешений проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов, проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых. При этом проверяться должно санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает за обедом», — предлагает Чернышов в обращении.

Он также добавил, что такую функцию можно приравнять к работе так называемого «тайного посетителя» кафе или системы общепита, проверяющего качество продукции и обслуживание персонала.

Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.