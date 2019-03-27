Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Поздравление главы России показал телеканал «Россия-24».

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны. Поздравляю вас с профессиональным праздником Днём войск национальной гвардии России. Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб», — сказал он.

По его словам, высочайший уровень подготовки и безупречный профессионализм сотрудников ведомства служит надёжной основой для успешного решения большого числа разноплановых задач.

Ранее глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.