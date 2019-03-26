СК возбудил дело по факту ранения ножом школьницы в Москве
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- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
25 марта в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. По её словам, данное ранение она получила в школе.
В настоящее время ребёнку оказана вся необходимая помощь, проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о проверке сообщений о получившей ножевое ранение девочке.