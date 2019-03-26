СК возбудил дело по факту ранения ножом школьницы в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы московской школы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
СК возбудил дело по факту ранения ножом школьницы в Москве
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

25 марта в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. По её словам, данное ранение она получила в школе.

В настоящее время ребёнку оказана вся необходимая помощь, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о проверке сообщений о получившей ножевое ранение девочке.

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