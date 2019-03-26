СК проверяет сообщения о получившей ножевое ранение в Москве школьнице

Следователи организовали проверку после того, как в больницу в Москве с ножевым ранением попала несовершеннолетняя. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.

Как отмечается, в больницу поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота.

По некоторым данным, ножевое ранение девочка могла получить в школе от одноклассницы.

«Данный факт несовершеннолетняя скрыла от учителей и одноклассников. Вечером того же дня мамой девочки была обнаружена рана», — указали в ведомстве.

РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении пострадавшей школьницы, передаёт, что она могла получить ранение дома.

По словам источника, одноклассница, которую подозревали в причастности к произошедшему, не имеет отношения к инциденту.

Как заявил директор школы №1598, никаких конфликтов в тот день в учебном заведении не было, а девочка после уроков ушла домой.

В декабре 2018 года десятиклассник пришёл на уроки с ножом и угрожал причинить себе вред. Прибывшие на место инцидента полицейские передали подростка медикам.

Подробнее — в материале RT.