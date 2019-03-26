Текслер встретился с жителями повреждённого в результате взрыва газа дома в Магнитогорске

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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с жителями дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошёл взрыв бытового газа.
Текслер встретился с жителями повреждённого в результате взрыва газа дома в Магнитогорске
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Отмечается, что врио главы региона осмотрел дом по проспекту Карла Маркса, передаёт РИА Новости.

Пострадавшие в результате ЧП жильцы сообщили Текслеру, что им выплатили компенсацию морального вреда, но не выделили новое жильё.

Также они рассказали, что не получили федеральных и областных выплат.

«Вижу, что не хватает общения, индивидуального подхода. Поручение первое (главе города. — RT) — нужно общаться чаще, пока на все вопросы не будут даны ответы», — сказал Текслер.

Впоследствии он поручил чиновникам, курирующим ситуацию, не уезжать, пока не побеседуют с каждым желающим.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома вследствие взрыва газа. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Впоследствии URA.RU передавало, что власти выплатили компенсации пострадавшим в результате ЧП.

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