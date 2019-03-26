Глава AmCham обсудил с Лавровым дело Калви
- РИА Новости
«Мне кажется, у нас с МИД... один взгляд на эту тему: хозяйственные споры лучше решать в гражданском праве, а не уголовном», — цитирует РИА Новости Родзянко.
Он отметил, что ситуация вокруг данного дела не оказывает положительного влияния на инвестиционный климат в России.
Ранее в посольстве США в России также отметили негативное воздействие ареста Калви на общий бизнес-климат в стране.
15 февраля Майкл Калви был задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Суд арестовал его до 13 апреля.