Глава AmCham обсудил с Лавровым дело Калви

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи обсудили дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Мне кажется, у нас с МИД... один взгляд на эту тему: хозяйственные споры лучше решать в гражданском праве, а не уголовном», — цитирует РИА Новости Родзянко.

Он отметил, что ситуация вокруг данного дела не оказывает положительного влияния на инвестиционный климат в России.

Ранее в посольстве США в России также отметили негативное воздействие ареста Калви на общий бизнес-климат в стране.

15 февраля Майкл Калви был задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Суд арестовал его до 13 апреля.