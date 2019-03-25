Эксперт прокомментировал «Рейтинг травли» медиаперсон

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

«Тут существуют две линии, одна фундаментальная, а другая ситуативная. Белла Рапопорт — человек-ноунэйм. То есть большинство пользователей соцсетей узнали о ней буквально неделю назад. Что касается Скабеевой, Симоньян и остальных деятелей СМИ, то это фундаментальные фигуры. Это люди, которые были известны годами», — сказал Бышок.

По словам эксперта, подобная статистика является особенностью не только российских СМИ и медиа.

«В социальных сетях всегда присутствует больше отрицательных комментариев, нежели положительных... С учётом всего этого список вполне понятен. Негатив по отношению к Симоньян и Скабеевой идёт не непосредственно к ним персонально, а к государству, с которым они ассоциируются. Скабееву, например, не любят те, кто просто не смотрит телевизор и не видит её программ. Корреляция между негативом в соцсетях и теми, кто смотрит телевизор, не очень высокая. Ты либо получаешь информацию из соцсетей и специфически воспринимаешь телевизионную информацию, либо смотришь телевизор и не реагируешь негативно на ведущих», — заключил он.

Ранее RT опубликовал первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум». Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.

Подробнее — в материале RT.