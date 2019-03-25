Варламов отреагировал на попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Известный российский блогер Илья Варламов в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Согласно данным рейтинга, Варламов оказался на десятой строчке.

«Я в интернете активно присутствую с конца 1990-х, то есть с того времени, когда Рунет начал развиваться. С того момента в том или ином виде я всегда занимался общественной деятельностью и так или иначе был достаточно заметной фигурой в русском интернете. Поэтому я уже много лет не реагирую и не обращаю внимания ни на что, что обо мне пишут», — сказал блогер.

Он отметил, что с удивлением отнёсся к тому, что попал в рейтинг.

«По-моему, это замечательно. Есть два правила. Первое: всё пиар, кроме некролога. Второе: не корми тролля. Это прямой путь к успеху. Так что на различные высказывания я никак не реагирую. Мне приятно, что я вызываю какие-то эмоции у людей. Значит, я не просто так занимаюсь своей деятельностью», — отметил Варламов.

В своём Telegram-канале он также отреагировал на представленный рейтинг.

Ранее RT опубликовал первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум». Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.

Подробнее — в материале RT.