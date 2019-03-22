Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня
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- РИА Новости
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, участок готов на 98%.
Ожидается, что будут открыты четыре станции.
При этом со станции «Косино» можно будет перейти на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.
В августе Хуснуллин заявил изданию «Дни.ру», что розовая ветка обеспечит транспортную доступность жителям районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.
Отмечается, что часть участка будет за пределами МКАД на 7 км.