Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня

Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня. Об этом сообщают «Известия».

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, участок готов на 98%.

Ожидается, что будут открыты четыре станции.

При этом со станции «Косино» можно будет перейти на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

В августе Хуснуллин заявил изданию «Дни.ру», что розовая ветка обеспечит транспортную доступность жителям районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.

Отмечается, что часть участка будет за пределами МКАД на 7 км.