В Госдуму внесён уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект

В Госдуму внесён правительственный законопроект, которым уточняется процесс постановки диагноза «наркомания», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отметили в пресс-службе правительства, существующие нормы о постановке диагноза «наркомания» на основе медицинского освидетельствования «не корреспондируют с положениями» закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Эти нормы не в полной мере учитывают различие процедур медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и комплекса диагностических процедур, по результатам которых устанавливается факт наличия или отсутствия наркологического заболевания», — говорится в сообщении.

Предлагается внести изменения в статьи 1 и 44 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые предусматривают «определение понятия больного наркоманией как лица, которому поставлен диагноз «наркомания».

Кроме того, проектом предполагается исключение медицинского освидетельствования из числа процедур, во время которых возможно установить такой диагноз.

Ранее в Минздраве сообщили, что число пациентов, обратившихся за наркологической помощью в России, за десять лет сократилось на 35%.