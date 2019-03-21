На авиазаводе в Ульяновске введут ручное управление из-за срыва госзаказа
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.
Он сообщил, что предприятие, производящее военно-транспортные самолёты Ил-476, в 2018 году сорвало гособоронзаказ по выпуску трёх самолётов. По словам Борисова, контракт «идёт с опозданием три-четыре месяца».
«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии Министерства промышленности и Министерства обороны», — сказал он.
По словам Борисова, «практически ежемесячно» двое заместителей министров будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет», — заявил Борисов.
Ранее источник рассказал, когда состоится первый полёт Ил-112В.