На авиазаводе в Ульяновске введут ручное управление из-за срыва госзаказа

На авиационном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске введут ручное управление со стороны комиссии министерств промышленности и обороны в связи со срывом гособоронзаказа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.

Он сообщил, что предприятие, производящее военно-транспортные самолёты Ил-476, в 2018 году сорвало гособоронзаказ по выпуску трёх самолётов. По словам Борисова, контракт «идёт с опозданием три-четыре месяца».

«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии Министерства промышленности и Министерства обороны», — сказал он.

По словам Борисова, «практически ежемесячно» двое заместителей министров будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет», — заявил Борисов.

Ранее источник рассказал, когда состоится первый полёт Ил-112В.