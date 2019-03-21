Источник рассказал, когда состоится первый полёт Ил-112В

Короткая ссылка
Первый полёт российского военно-транспортного самолёта Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что первый полёт Ил-112В состоится в ближайшее время: буквально в конце марта — начале апреля самолет должен подняться в воздух, для этого всё готово», — сообщил источник.

Другой источник заявил, что в настоящее время на ВАСО в Воронеже, где должен пройти взлёт Ил-112В, подготовительные работы идут «практически в круглосуточном режиме, без выходных».

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о планах компании по созданию новых военно-транспортных самолётов. В частности, он сообщил о ведущейся разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить