Источник рассказал, когда состоится первый полёт Ил-112В

Первый полёт российского военно-транспортного самолёта Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что первый полёт Ил-112В состоится в ближайшее время: буквально в конце марта — начале апреля самолет должен подняться в воздух, для этого всё готово», — сообщил источник.

Другой источник заявил, что в настоящее время на ВАСО в Воронеже, где должен пройти взлёт Ил-112В, подготовительные работы идут «практически в круглосуточном режиме, без выходных».

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о планах компании по созданию новых военно-транспортных самолётов. В частности, он сообщил о ведущейся разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».