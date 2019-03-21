В Госдуме прокомментировали законопроект о закупках для детских лагерей

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Депутат Госдумы Владимир Гутенёв прокомментировал ФАН принятый в первом чтении законопроект о закупках для детских лагерей.
В Госдуме прокомментировали законопроект о закупках для детских лагерей
  • РИА Новости

«У нас проходит целый цикл законопроектов, направленных на то, чтобы упростить закупку процедур для различных организаций социальной направленности. Это и детские лагеря, и закупки для ремонта медицинской техники и оборудования. Я думаю, что как один из приоритетных партийных проектов в преддверии массового отдыха он имеет особую актуальность», — заявил он.

Ранее РИА Новости Крым сообщали, что директор детского оздоровительного лагеря «Ласпи» в Севастополе предстанет перед судом по делу о массовом отравлении.

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