Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
  • kremlin.ru

Отмечается, что врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Денисом Паслером», — говорится на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Путину прошение об отставке. Уйти со своего поста также решила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

20 марта стало известно об отставке руководителей республик Алтай и Калмыкия. Накануне о своём уходе сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова. По мнению Колядина, место Бердникова займёт молодой технократ, директор территорий.

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