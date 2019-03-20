Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
- РИА Новости
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
По его словам, за лето компания намерена перевезти более 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн — дети.
Отмечается, что Медведев предложение главы РЖД поддержал.
«Я думаю, что эта практика хорошая, она себя зарекомендовала наилучшим образом», — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что РЖД открыла продажу билетов в новый плацкартный вагон, который будет курсировать в составах поездов Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва начиная с марта 2019 года.